Народното събрание прие с пълно единодушие декларация, с която остро осъди насилието срещу български граждани по време на инцидентите в Марсилия. Документът беше подкрепен от всички присъстващи народни представители и събра 185 гласа „за“.

В декларацията парламентът изразява своята солидарност с пострадалите български граждани и заявява дълбока загриженост от проявите на агресия, които доведоха до ранени и засегнати български привърженици.

Народните представители подчертават, че защитата на живота, здравето и достойнството на българските граждани е основен ангажимент на държавата и не може да бъде поставяна под съмнение при международни спортни прояви.

В приетия текст се посочва още, че спортът трябва да бъде средство за сближаване между хората и народите, а не повод за насилие, омраза и агресивни прояви.

Парламентът категорично осъжда всяка форма на насилие и определя подобни действия като несъвместими както със спортните ценности, така и с принципите на обединена Европа.

Особено тревожно според депутатите е обстоятелството, че въпреки наличната предварителна информация за повишен риск около срещата, на българските привърженици не е била осигурена необходимата степен на сигурност.

С декларацията Народното събрание отправя призив към френските власти да извършат цялостно и обективно разследване на случилото се. Българските депутати настояват да бъдат проверени организацията на двубоя, предварителната оценка на риска и всички обстоятелства, които биха могли да са допринесли за инцидентите.

Народните представители апелират също УЕФА да проведе собствено разследване по случая и при установяване на нарушения да наложи възможно най-строги санкции.

В документа се отправя и призив към Министерския съвет да използва всички налични дипломатически механизми за защита на българските граждани и техните права.

Депутатите подчертават, че България държи на традиционно добрите отношения с Франция, но очаква ясни гаранции, че подобни прояви няма да се повтарят в бъдеще.

В заключение Народното събрание настоява всички компетентни институции във Франция да бъдат официално запознати с приетата декларация и с позицията на българската държава по случая.