Националният осигурителен институт няма да участва в отпускането и изплащането на коледната помощ за най-уязвимите групи граждани, тъй като тази финансова подкрепа вече не е обвързана с изплащането на пенсиите от институцията.
От НОИ уточняват, че след въведените през 2026 година законодателни промени е създаден нов механизъм за предоставяне на помощите за посрещане на коледните и великденските празници.
Съгласно действащите разпоредби изплащането на тези средства вече се извършва по реда на Закона за социалното подпомагане, а размерът на помощта се определя ежегодно чрез Закона за държавния бюджет.
По силата на новите правила целевата помощ се отпуска и изплаща от Агенцията за социално подпомагане, а не от Националния осигурителен институт.
Промените в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане конкретизират условията за получаване на помощта, начина на нейното отпускане, както и кръга на лицата, които имат право да я получават.
От осигурителния институт напомнят, че гражданите, които желаят информация относно изискванията за кандидатстване, правоимащите лица, размера на помощта и сроковете за изплащането ѝ, следва да се обръщат към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
От НОИ посочват още, че в предходни години коледните и великденските добавки за пенсионерите се определяха с постановление на Министерския съвет, а изплащането на средствата се извършваше именно чрез осигурителната институция.
1 коментар
За пореден път разделят пенсионерите на бедни и богати.Грозно,обидно…Вижте гърците какво правят за тия празници .Как имате очи да погледнете бедните българи господа депутати.Вие които си гласувате дори народна пара за курсове за изучаване на чужди езици…Вие,които си гласувате и за кафета чайове и всякакви ЯДКИ…НОСЕТЕ СИ ОТ В КЪЩИ