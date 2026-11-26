Националният осигурителен институт няма да участва в отпускането и изплащането на коледната помощ за най-уязвимите групи граждани, тъй като тази финансова подкрепа вече не е обвързана с изплащането на пенсиите от институцията.

От НОИ уточняват, че след въведените през 2026 година законодателни промени е създаден нов механизъм за предоставяне на помощите за посрещане на коледните и великденските празници.

Съгласно действащите разпоредби изплащането на тези средства вече се извършва по реда на Закона за социалното подпомагане, а размерът на помощта се определя ежегодно чрез Закона за държавния бюджет.

По силата на новите правила целевата помощ се отпуска и изплаща от Агенцията за социално подпомагане, а не от Националния осигурителен институт.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане конкретизират условията за получаване на помощта, начина на нейното отпускане, както и кръга на лицата, които имат право да я получават.

От осигурителния институт напомнят, че гражданите, които желаят информация относно изискванията за кандидатстване, правоимащите лица, размера на помощта и сроковете за изплащането ѝ, следва да се обръщат към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

От НОИ посочват още, че в предходни години коледните и великденските добавки за пенсионерите се определяха с постановление на Министерския съвет, а изплащането на средствата се извършваше именно чрез осигурителната институция.