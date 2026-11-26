МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог беше домакин на работна среща, посветена на изпълнението на Националната програма за първична профилактика на раковите заболявания, причинени от човешкия папиломен вирус (HPV) за периода 2025–2030 година.

В дискусията се включиха експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към РЗИ – Благоевград, начело с д-р Павлин Янкулски, заместник-кметът на община Разлог инж. Гергана Костова, управителят на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ Магдалена Коцакова, главната медицинска сестра Даринка Орозова, представители на отделенията по акушерство и гинекология и педиатрия, общопрактикуващи лекари и медицински специалисти от региона.

Форумът беше открит от управителя на лечебното заведение Магдалена Коцакова, която пожела успех на всички институции и специалисти, ангажирани с каузата за опазване здравето на младите хора.

По време на срещата д-р Павлин Янкулски акцентира върху факта, че ракът на маточната шийка е сред онкологичните заболявания при жените, които могат успешно да бъдат предотвратявани чрез навременна и ефективна профилактика. Той посочи, че в повече от 90 процента от случаите заболяването е свързано с продължителна инфекция с високорискови типове човешки папиломен вирус.

Пред участниците бяха представени и актуални данни за разпространението на заболяването в България. По думите на д-р Янкулски всяка година у нас се диагностицират над 1200 нови случая на рак на маточната шийка, а смъртността достига между 8 и 10 случая на 100 000 жени годишно.

Специалистът призова медицинската общност да работи още по-активно за информиране на обществото и насърчаване на профилактиката, като подчерта ролята на лекарите като авторитет и основен източник на надеждна здравна информация. Според него усилията на институции и медицински специалисти следва да бъдат обединени в името на здравето на младото поколение и в съответствие със съвременните достижения на медицината и международните добри практики.

Особен интерес предизвика презентацията на д-р Гергана Петрова от АГ отделението на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ – Разлог, озаглавена „Ваксина срещу рак? Има, да!“. В своето изложение тя подчерта значението на имунизацията срещу HPV като доказан метод за предпазване от редица тежки заболявания.

Д-р Петрова обърна внимание върху връзката между инфекцията с високорискови типове HPV и развитието на различни онкологични заболявания, сред които рак на маточната шийка, вулвата, влагалището, пениса и ануса, както и някои форми на рак в областта на устната кухина и гърлото.

По време на форума беше отбелязано, че човешкият папиломен вирус засяга както жените, така и мъжете, което прави профилактиката важна както за момичетата, така и за момчетата.

Като част от представянето си д-р Гергана Петрова посочи успешните примери на държави като Дания, Испания, Швеция, Великобритания, Австралия, Канада и Съединените щати, където дългосрочните ваксинационни програми вече дават осезаеми положителни резултати.

Особено внимание беше отделено на Австралия, която според представената информация е сред страните, които са най-близо до елиминирането на рака на маточната шийка като сериозен общественоздравен проблем.

Според д-р Петрова община Разлог и региона отчитат ваксинационно покритие, което е над средното за област Благоевград. По нейните думи това е резултат от добрата информираност на населението и съвместната работа на общопрактикуващите лекари, педиатрите и акушер-гинеколозите.

Въпреки положителните резултати специалистите отчетоха, че все още има родители, които не разполагат с достатъчно информация за възможностите за профилактика. Именно затова, според експертите, е необходимо всяко семейство с дете в целевата възрастова група да получи достъп до достоверна медицинска информация, която да помогне за вземането на информирано решение.

Основното послание към родителите беше, че те могат напълно безплатно да осигурят защита на децата си срещу редица онкологични заболявания, свързани с HPV инфекция, като се възползват от възможностите на ваксинационната програма.

„Днес медицината ни дава възможност не само да лекуваме, но и да предотвратяваме редица онкологични заболявания“, подчерта д-р Гергана Петрова по време на презентацията си. Тя отправи и призив за обединяване на експертните знания на лекарите, подкрепата на институциите и грижата на родителите в името на едно по-здраво и защитено поколение.