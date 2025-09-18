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„Спри! Помисли! Постъпи правилно!“: Наградиха победителите в ученическия конкурс „В страната на Справедливостта“ в Кюстендил
Победителите от община Кюстендил в областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2026“ бяха наградени на церемония в Съдебната палата в града. Тазгодишното издание привлече...
Проф. Цекомир Воденичаров ще бъде удостоен със званието „Почетен професор“ на ЮЗУ
Церемония по удостояването на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, със званието „Почетен професор“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се състои на 3 декември 2026...
МВнР: 11 българи са пострадали при инцидентите преди мача в Марсилия, 6-ма са в болница
11 български граждани са пострадали при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“. Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения...
Над килограм кокаин откриха в автомобил на 22-годишен пловдивчанин
Пловдивски криминалисти иззеха 1026 грама кокаин при полицейска операция в града. За случая е задържан 22-годишен пловдивчанин, който е привлечен като обвиняем за притежание и...
Метрото в София ще се разширява с европейско финансиране за 240 млн. евро
Проект за развитие на градския транспорт и устойчивата мобилност в София на стойност над 282 млн. евро стартира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г...
Пералнята се развали в Благоевград, ето какво следва
Отваряш капака на пералнята рано сутринта и машината просто не тръгва. Познато е на много домакинства в Благоевград, Банско и селата около Гърмен, особено когато...
Икономическа полиция в Кърджали разкри фиктивни хоспитализации и измами с ТЕЛК
Две операции на Икономическа полиция в Кърджали разкриха данни за злоупотреби с медицински документи за освидетелстване от ТЕЛК и неправомерно получаване на средства по европейски...
Нови влакове, ремонти на БДЖ и Коридор № 8 са сред приоритетите в бюджет 2027
Бюджетът на Министерството на транспорта и съобщенията за 2027 г. е консервативен, прагматичен и насочен към завършване на започнатите проекти, подобряване на пътната безопасност и...
Сандански подготвя кандидатура за членство в Европейската асоциация на историческите термални градове
Община Сандански обсъжда възможността за присъединяване към Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA). Това стана ясно след работна среща между кмета Атанас Стоянов и...
Окръжният съд в Благоевград отбеляза 113 години от създаването си с водосвет и изложба
С тържествен водосвет и изложба Окръжният съд в Благоевград отбеляза 113 години от основаването на съдебната институция в града. Водосветът бе отслужен от Неврокопския митрополит...