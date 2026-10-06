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Политика

Политика

България

ЕК отпуска още 130 млн. евро за дронове и охрана на външните граници

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България

Румен Радев: INSAIT поставя България в центъра на глобалната AI екосистема

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България

„Алфа Рисърч“: Йотова и Вълчев водят с 44,5%, Гюров и Кандев са втори с 26,1%

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Благоевград

Президент и кмет се върнаха в Горна Джумая преди век, Йотова: Обичайте България!

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Благоевград

Йотова: Българските деца не получават достатъчно знания по история

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България

Уникална за историята церемония в София! Топовни салюти, шествие и обединени политици посрещнаха Самуил

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България

Споразумението е подписано! Радев: Ако някога Самуил ни е разделял, днес той ни обединява

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България

Румен Радев: Паметникът на свободата ще бъде възстановен в оригиналния му вид

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България

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Лена Бориславова

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България

Радев: Спекулациите за „изтърбушване“ на Шипка са необосновани

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България

Пеевски: Ако Радев покаже 36-те фактури, си подавам оставката, ако не – той я дава

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България

Радев: Има документирани 36 полета за 5 млн. евро, свързани с фирми за мантинели

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