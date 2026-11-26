Облачно и дъждовно време днес, през уикенда се очакват сняг и застудяване

Максималните температури днес ще бъдат между 8° и 13°

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Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще има валежи, като в северозападните райони са възможни поледици, съобщават от НИМХ.

Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, умерен в Източна България. Следобед в западната и централната част на Дунавската равнина той ще се ориентира от североизток.

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а в северозападните райони – от 3° до 6°. В София се очакват около 8°.

В планините

Над планините ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно в Западна и Централна Стара планина и в Рила, а над 2000 метра те ще бъдат от сняг.

Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието

Облачността ще бъде значителна, с умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще достигнат 13°–15°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

През следващите дни – застудяване и сняг

През следващите дни времето ще остане облачно с валежи.

В петък в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони следобед ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните – от 7°–8° в северозападните до 15°–16° в югоизточните райони.

В събота с усилване на вятъра от север ще нахлува студен въздух. Очакват се значителни по количество валежи, като дъждът в Северна България и високите полета на Западна ще премине в сняг. Ще се образува и снежна покривка.

Температурите около 14:00 часа ще бъдат от 1°–2° на места в Западна и Северна България до 11°–12° в крайните югоизточни райони.