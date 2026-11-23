Снимка: Община Благоевград

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Благоевград даде официално начало на коледните празници още в края на миналата седмица, когато жители и гости на града се събраха, за да станат част от традиционното запалване на светлините. Централната градска част вече е преобразена с празнична украса, внушителна коледна елха и специално изграденото Коледно градче, които създават настроение и привличат множество посетители.

След откриването на сезона празничната програма продължава с пълна сила. В периода от 25 ноември до 20 декември сцената в Коледното градче ще бъде домакин на разнообразни музикални и културни прояви с участието на детски градини, училища, студентски изпълнители, вокални и танцови формации, фолклорни състави, местни музиканти и DJ изпълнители.

Сред най-очакваните събития в календара е Коледният базар на handmade творци от Благоевград, който ще се проведе между 18 и 20 декември. Посетителите ще могат да разгледат и закупят ръчно изработени изделия, създадени от местни автори.

Друг важен акцент в празничната програма е Леденото шоу на 19 декември. Спектакълът отново ще бъде част от празничните инициативи в областния център и се очаква да привлече многобройна публика, допринасяйки за коледната атмосфера в града.

С по-ранния старт на празничния сезон, започнал още на 21 ноември, Община Благоевград си поставя за цел да предостави повече време за общи празнични преживявания и срещи. Поредица от концерти, артистични прояви и тематични събития ще превърнат Коледното градче в център на културния живот през следващите седмици.

Програмата започва на 25 ноември с коледен концерт на възпитаници от Детска градина №2 „Света Богородица“, след което на сцената ще излязат участници от Broadway Performance Club към Американския университет в България. Следват фолклорни инициативи, концерти на вокални формации, училищни състави и студентски изпълнители, както и няколко тематични DJ партита.

В началото на декември публиката ще има възможност да се наслади на концертите на ВГ „Гугулица“, група „Lowkey“, ученици от VIII ОУ „Арсени Костенцев“, НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и талантливи студенти от Американския университет в България.

В празничния календар са включени още артистичният формат „ПИКНИК АРТИСТИК“, концерти на възпитаници на XI ОУ „Христо Ботев“, програма на Факултета по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“, както и съвместен концерт на Вокално студио „Фа диез“ и Танцово училище „Art&Dance“.

Финалните дни преди Коледа ще бъдат белязани от Коледния базар на местни творци, Леденото шоу, фолклорна програма на Танцов клуб „Българска усмивка“ и заключителен концерт на Музикален център Благоевград на 20 декември.

Чрез богатата програма, празничната украса и разнообразните културни инициативи Благоевград се стреми да затвърди позицията си като притегателен център за празничен туризъм и коледни преживявания, като едновременно с това предоставя възможност за изява на десетки млади таланти и творчески формации от града.