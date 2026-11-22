Крадена кола се блъсна в ограда и полицейски автомобил след гонка в...

Снимка: Иван Владимиров, Фейсбук група „Катастрофи България“

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Полицейско преследване на откраднат автомобил приключи с катастрофа на кръстовището на булевардите „Мадрид“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“ в София. При инцидента са се ударили крадената кола и служебен полицейски автомобил.

От СДВР съобщиха, че са задържани двама души – 29-годишният водач и 28-годишна жена, която пътувала с него. И двамата са криминално проявени. По първоначална информация шофьорът е дал положителна проба за наркотични вещества.

Сигналът за отнетия автомобил е получен около обяд в дежурния център на СДВР. Колата била открадната от село Петърч, като посегателството е било заявено още сутринта. По-късно автомобилът бил засечен от камерите за видеонаблюдение в столицата.

Екипи на Специализираните полицейски сили и Жандармерията установили автомобила в централната градска част и подали светлинен и звуков сигнал за спиране. Водачът обаче не се подчинил, ускорил и опитал да избяга, , съобщи NOVA.

По време на преследването той преминал на червен светофар през няколко натоварени кръстовища, включително в района на Ректората. По предоставената информация не се е стигнало до сблъсък с други участници в движението.

Бягството приключило в района на градинката до Театър „София“. На кръстовището на булевардите „Мадрид“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“ отнетият автомобил се ударил в ограда, а след това и в служебната полицейска кола.

По случая са задържани двамата пътуващи в автомобила. Разследването продължава.