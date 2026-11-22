ДПС стана част от Консервативното семейство в Парламентарната асамблея на НАТО

Снимка: ДПС

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Движението за права и свободи (ДПС) стана член на групата на Консерваторите, Християндемократите и асоциираните в Парламентарната асамблея на НАТО, съобщиха от пресцентъра на партията.

Решението е взето по време на 72-рата годишна сесия на асамблеята, която се провежда в Берлин. ДПС е било представено от народния представител Станислав Анастасов.

Политическото семейство обединява представители на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), Европейската народна партия (ЕНП), както и други консервативни и десни партии от държавите – съюзници в НАТО.

Сред участниците в групата са Партията на справедливостта и развитието (AK PARTİ) на Република Турция, Републиканската партия на САЩ и Консервативната партия на Обединеното кралство.