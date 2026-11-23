Полицията в Благоевградска област работи по два отделни случая на нарушаване на обществения ред, при които са задържани общо четирима души, а по инцидентите са образувани досъдебни производства.

В следобедните часове на 21 ноември на телефон 112 е постъпил сигнал за нарушаване на обществения ред в района на улица „Кукуш“ в Сандански. Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че по време на възникнал скандал и последвала саморазправа между трима местни жители на 23, 26 и 58 години е било счупено задното стъкло на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от най-младия участник в конфликта.

След намесата на органите на реда и тримата мъже са били задържани.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

При друг случай, станал около 00:20 часа на 21 ноември в питейно заведение в град Белица, е възникнала саморазправа между група лица. В резултат на конфликта 34-годишен мъж от село Краище е пострадал и е получил комоцио.

В хода на полицейските действия е задържан 48-годишен мъж, също от село Краище, за когото е установено, че по време на инцидента е произвел изстрели във въздуха.

При последвалите процесуално-следствени действия в обитавано от него жилище в Благоевград е открит газов пистолет, регистриран по надлежния ред. В ползвания от него лек автомобил „Мерцедес“ служителите на реда са намерили и около 20 патрона за газово оръжие.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследващите продължават работата по установяване на всички участници в инцидента и изясняване на тяхната роля в конфликта.