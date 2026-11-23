Затворът в Бобов дол е закрит, около 200 лишени от свобода се...

Снимка: МП

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Затворът в Бобов дол е официално закрит от 20 ноември 2026 г., а лишените от свобода и служителите ще бъдат преместени в новия затворнически комплекс в село Самораново, съобщиха от Министерството на правосъдието. Очаква се процесът да приключи до средата на декември.

Мярката е част от управленската програма на правителството в раздел „Правосъдие“ и е предприета заради силно амортизираната сграда на затвора в Бобов дол и нецелесъобразността от бъдещи инвестиции в нея.

Създадена е необходимата организация и координация между администрациите на двата затвора, местните структури на Главна дирекция „Охрана“ и МВР. Очаква се около 200 лишени от свобода да бъдат преместени поетапно в Самораново.

Закриването на затвора в Бобов дол ще допринесе за оптимизиране на разходите и административната структура на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Същевременно се изпълняват и международни ангажименти, поети от България.

Новият затворнически комплекс в Самораново е изграден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Сред изискванията към проекта е въвеждането на т.нар. динамична сигурност – съвременен подход към управлението на местата за лишаване от свобода, при който наред с физическата и организационната защита се поставя акцент върху човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и затворниците.

Комплексът разполага със затвор с капацитет за 400 лишени от свобода, административна сграда и модерен учебен център за обучение и повишаване на квалификацията на служителите на ГДИН.

Изградени са още преходно отделение (halfway house), училище, промишлени цехове, спортно игрище и параклис. Предвиден е и социален център, който ще подпомага процесите на социална адаптация и устойчиво завръщане на лишените от свобода в обществото.