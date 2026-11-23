Видеоматериалите били предлагани и по индивидуални поръчки на цени от 130 до 700 евро

Снимка: БНТ

Реклама

Софийският градски съд постанови максималните предвидени в закона наказания за Габриела Сашова, на 27 години, и Красимир Георгиев, на 36 години, по делото за жестокост към животни, причиняване на смърт по особено мъчителен начин и създаване и разпространение на порнографски материали.

На всеки от двамата е наложено общо наказание от 6 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване. Присъдата е постигната по дело на Окръжна прокуратура – Перник.

Подсъдимите са признати за виновни за сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления по чл. 325б, ал. 2 и чл. 159, ал. 4 от Наказателния кодекс. Съдът ги е признал за виновни и за прояви на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен за тях начин и с особена жестокост, както и за създаване на порнографски материали.

Според установеното в хода на разследването, от март 2023 г. до декември 2024 г. двамата заснемали видеоматериали с насилие и умъртвяване на животни. Част от записите били разпространявани чрез канал в приложението Telegram, създаден от Габриела Сашова, като достъпът до тях се предоставял срещу заплащане.

Подсъдимите предлагали и изработването на видеоматериали по индивидуални поръчки на цени от 130 до 700 евро. Красимир Георгиев подпомагал разпространението на съдържанието чрез собствен профил в приложението.

Досъдебното производство е проведено в рамките на осем месеца, а обвинителният акт е внесен в съда на 12 ноември 2025 г.

В хода на разследването са извършени огледи, претърсвания и изземвания. Доказателствата са проверени и анализирани чрез редица експертизи, сред които биологични, ДНК, морфологични, компютърно-технически, аудиовизуални, психиатрични и психологични.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

Случаят предизвика силна обществена реакция и допринесе за последвали промени в Наказателния кодекс. С тях бяха значително завишени наказанията за престъпления, свързани с жестокост към животни и противозаконното им умъртвяване. Въведени бяха и нови квалифицирани състави, включително за заснемане на подобни деяния с цел разпространение, срещу заплащане или с користна цел.