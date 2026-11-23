Снимка: Община Банско

Реклама

С близо четвърт век история зад гърба си Международният фестивал на планинарското и екстремното кино „Банско филм фест“ отбеляза своята 25-годишнина с мащабно юбилейно издание, което от 18 до 22 ноември превърна Банско в световен център на планинарската култура, приключенското кино и екстремните спортове.

В продължение на пет дни градът беше място за среща на режисьори, алпинисти, изследователи, спортисти и любители на планината от различни краища на света. Юбилейното издание включи впечатляващите 80 филма от 35 държави на шест континента, 15 международни и български гости, осем фотоизложби, презентации, дискусии и практически занимания. Десет различни фестивални локации в Банско се превърнаха в сцена за вдъхновяващи истории, необикновени пътешествия и човешки постижения, които надхвърлят традиционните граници на възможното.

Сред специалните гости на фестивала бяха австралийският режисьор и оператор Майкъл Дилън, работил със сър Едмънд Хилари, полският алпинист и ски алпинист Бартек Жемски, германският алпинист Феликс Берг, италианският парапланерист Аарон Дурогати и британският катерач Пийт Уитакър. Българското присъствие също беше силно застъпено чрез изявени представители на различни поколения и направления в алпинизма и екстремните спортове.

Конкурсната селекция представи продукции, които разкриват не само спортните предизвикателства и експедиции до труднодостъпни места, но и личните истории, решенията и взаимоотношенията между човека и природата. Голямата награда на фестивала беше присъдена на полско-норвежкия филм „Сребро“ на режисьора Наталия Коньерц. Наградата на Община Банско за филм с особена културна стойност получи австрийската продукция „Реквием в бяло“, а отличието за най-добър български филм беше присъдено на „Буркан на времето“ на режисьора Невена Семова. Сред отличените заглавия се наредиха още италианският филм „Върхът“, удостоен с наградата за сценарий „Петър Атанасов“, както и френската лента „Черешката на тортата“.

Специално внимание в юбилейната програма беше отделено на развитието на българския алпинизъм и на личностите, проправили пътя към големите национални успехи в планините по света. Фотоизложба, посветена на 25-годишната история на фестивала, върна посетителите към най-паметните моменти, легендарни гости и незабравими срещи от изминалите години.

Част от ретроспективния поглед към развитието на българското планинарство беше изложбата „По следите на отминалото време с Аврам Аврамов“, както и събитието, посветено на 45 години от първата българска хималайска експедиция до Лхотце. Особен интерес предизвика и прожекцията на филма „Изгреви“ от 1978 година, който документира първото изкачване на северната стена на Вихрен от Методи Савов и Мария Христова.

Сред най-емоционалните акценти беше откриването на арт инсталацията „Памет и планина“, посветена на първите български алпинисти. Инициативата отдаде почит към хората, които със своите знания, смелост и постоянство са поставили основите на българските успехи в алпинизма и са вдъхновили поколения планинари след себе си.

Сериозно място в програмата зае и работата с най-младата аудитория. Образователната инициатива BanskofilmfestKIDS привлече близо 400 деца, които имаха възможност да се включат в занимания по катерене, ориентиране, пещерно дело и астрономия, както и в обучения, свързани с безопасното поведение в планината и опазването на природната среда.

Организаторите отново поставиха силен акцент върху възпитаването на отговорно отношение към планината. Чрез практически занимания и срещи с алпинисти, спасители, изследователи и спортисти децата получиха ценни знания и умения, които насърчават уважението към природата и подготовката за планински приключения.

За Банско фестивалът има особено значение, тъй като Пирин е неразделна част от историята, облика и развитието на града. Международният форум не само популяризира планинарското кино, но и привлича гости от различни държави извън активния зимен туристически сезон, като допринася за утвърждаването на града като център на културния, спортния и приключенския туризъм.

„Той не просто представя планината чрез киното, а привлича в Банско хора от цял свят, създава поводи за посещение извън зимния туристически сезон и допринася за разпознаваемостта на града като дестинация за културен, спортен и приключенски туризъм“, коментира кметът на Банско Стойчо Баненски.

През изминалите 25 години „Банско филм фест“ успя да изгради собствен международен авторитет и вярна публика, която ежегодно се завръща заради богатото съдържание, възможността за срещи с вдъхновяващи личности и уникалната фестивална атмосфера. Значителен принос за това имат създателите и организаторите на форума, начело с Натали Петрова, както и паметта за Петър Атанасов, чието име носи една от престижните фестивални награди.

Четвърт век след своето начало фестивалът продължава да развива първоначалната си мисия – да среща хората с планината, приключенията и киното, като едновременно с това популяризира Банско пред международна аудитория.

От Община Банско отправиха поздрав към организаторите, участниците, партньорите и доброволците за усилията и отдадеността, благодарение на които юбилейното издание се превърна в истински празник на планинарската култура. Местната власт подчертава, че подкрепата за фестивала е част от дългосрочната политика за развитие на културния календар, популяризиране на природното и историческото наследство и утвърждаване на Банско като привлекателна целогодишна туристическа дестинация.