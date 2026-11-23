Мъж е задържан от полицията, след като по информация на органите на реда е упражнил насилие над своята майка в свогенското село Владо Тричков.

Сигналът е подаден около 17:25 часа на 21 ноември в Районното управление в Своге. По първоначални данни синът е душил майка си, което е наложило незабавната намеса на полицейски екипи.

Служителите на реда са реагирали веднага и са посетили адреса, където е установен и задържан предполагаемият извършител. Срещу него е наложена полицейска мярка за задържане за срок до 24 часа.

По случая е образувана преписка за престъпление, извършено в условията на домашно насилие, като работата по случая продължава под надзора на компетентните органи.