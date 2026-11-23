Снимка: Министерство на здравеопазването

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Доц. Тонка Върлева, дм, е назначена за нов главен държавен здравен инспектор. Тя поема длъжността с над 35 години професионален опит в областта на здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и академичната дейност.

Значителна част от професионалния ѝ път е свързана с Министерството на здравеопазването, където в продължение на повече от 25 години заема различни експертни и ръководни позиции. През този период участва активно в изготвянето и управлението на политики в сферата на общественото здраве, като ръководи разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Има ключова роля и в изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите, както и на Националната програма за хронични незаразни болести.

В международен план доц. Върлева е представлявала Министерството на здравеопазването като контактно лице към Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Тя е била и директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. От 2021 г. участва в работата на различни комитети на организацията, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на Борда на Глобалния фонд, представлявайки страните от Източна Европа и Централна Азия.

Професионалната ѝ кариера започва като педиатър. По-късно работи като асистент в Катедрата по епидемиология, инфекциозни, паразитни и тропически болести към Медицинска академия – София, а впоследствие и като главен асистент в отдел „Вирусология“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

Наред с практическата си дейност, доц. Върлева има дългогодишен принос и в областта на медицинското образование. Тя е преподавала в Медицински университет – Плевен, Военномедицинска академия и Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където развива активна научно-изследователска и преподавателска дейност.

Завършила е медицина в Медицински университет – София и притежава специалности по епидемиология и вирусология. Има и магистърска степен по здравна политика и здравен мениджмънт. През 2019 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по епидемиология, а две години по-късно е избрана за доцент по същата научна специалност.

През годините е преминала редица специализирани обучения по епидемиология, вирусология и разработване на програми за здравна превенция към международни организации и агенции за развитие. Владее английски език и има богат опит в работата по национални и международни здравни политики.