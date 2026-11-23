Празничното градче отваря врати на 27 ноември от 18:00 ч. на площад „Независимост“ с концерти, базари и изненади

Снимка: Община Елин Пелин

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Елин Пелин се подготвя за празничния сезон с откриването на шопското коледно градче на 27 ноември. В 18:00 ч. на площад „Независимост“ ще бъдат запалени коледните светлини, които тази година ще бъдат над милион.

Празничното градче ще работи през целия месец декември, като ще предложи коледни базари, концерти и изненади за жителите и гостите на града.

За трета поредна година Община Елин Пелин организира и благотворителната инициатива „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“, насочена към подкрепа на местни семейства с репродуктивни проблеми. От общината посочват, че благодарение на каузата вече са се родили четири бебета.

Концертни вечери са предвидени всеки петък и събота от 18:00 ч. в периода от 27 ноември до 19 декември.

Най-малките посетители ще могат да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка, да се снимат с тях и да изпратят писмата си с коледни желания.

Тази година празничната инициатива отново обединява коледната атмосфера с кауза в подкрепа на семействата, които мечтаят за дете.

Организаторите канят жителите и гостите на Елин Пелин да се включат в запалването на коледните светлини и празничните събития. Инициативата се провежда с медийната подкрепа на Българската национална телевизия.