Благомир Коцев вече не е кмет на Варна с решение на Общинската...

Повод за произнасянето са сигнали, свързани с отпуските на Коцев по време на задържането му през миналата година

Снимка: Благомир Коцев, Община Варна

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Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор. Решението е взето на заседание тази вечер с предварително изпълнение.

В заседанието са участвали 26 от общо 27 членове на комисията, като 20 от тях са гласували в подкрепа на прекратяването на пълномощията. Това съобщи председателят на ОИК – Варна Велин Жеков след заседанието, цитиран от БНР. По думите му решението е подкрепено от представители на всички политически сили в комисията.

Повод за произнасянето са сигнали, подадени до ОИК, свързани с ползваните от Коцев отпуски през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, уреждащи случаите на предсрочно прекратяване на кметски пълномощия.

Председателят на комисията уточни, че Коцев има право да обжалва решението в седемдневен срок. Окончателното произнасяне по случая ще бъде на съда.

Жеков съобщи още, че в ОИК са постъпили и други сигнали по сходен повод, които предстои да бъдат разгледани на следващи заседания.

Припомняме, че на 11 ноември комисията обсъди сигнал от жителка на Варна, с който се искаше проверка на броя на дните платен годишен отпуск, полагащи се на Благомир Коцев, както и на законосъобразността на отпуска, използван по време на задържането му след 8 юли миналата година.

Тогава ОИК – Варна обяви, че ще изиска информация от общинската администрация за ползваните от кмета отпуски, преди да се произнесе по същество. След анализ на събраните данни комисията е стигнала до решението за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Решението е с предварително изпълнение, но подлежи на обжалване в предвидения от закона срок.