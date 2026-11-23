„Мафията отвръща на удара“: Гневна реакция на ПП след решението за кмета...

От „Продължаваме промяната“ заявиха, че ще обжалват решението за предсрочно прекратяване на кметските пълномощия

Снимка: Асен Василев, INFOMREJA.BG

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Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи решението на Общинската избирателна комисия – Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев като „ответен удар на задкулисието“.

В своя позиция той свързва решението на комисията с действията на Коцев срещу бизнес интереси и твърди, че кметът е сложил край на незаконни сделки с общинско имущество и е спрял незаконен строеж в местността Баба Алино.

Според партийния лидер формалният повод за прекратяването на мандата са отпуските, които Коцев е ползвал по време на задържането си в ареста в продължение на близо пет месеца.

„Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът“, се посочва в позицията.

Лидерът на ПП твърди, че срещу Коцев са се обединили политически и икономически кръгове, които виждат в действията му заплаха за установените си позиции. В публикацията се отправят обвинения и към бизнес и политически фактори във Варна, сред които са посочени Дънката и ТИМ.

„Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали“, заявява партийният лидер.

От „Продължаваме промяната“ посочват, че решението на ОИК – Варна ще бъде обжалвано. Според позицията целта е да бъде предотвратен изборът на служебен кмет чрез Общинския съвет.

„Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!“, завършва позицията.