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За бунт на черните чували призова Стойне Стойнев – баща на Ивана Стойнева.

Тази вечер в рамките на час пред съда в Благоевград се състоя бдение в памет на дъщерята на Стойне и Наталия Стойневи. Официално пред медиите той обяви, че днес в 15.24 ч. чрез имейл е уведомен от Софийската градска прокуратура, че делото ще бъде под техен надзор.

Десетки граждани се събраха пред палатата и запалиха свещ и оставиха цветя на мястото, обособено пред сградата, за поклонение към Ивана. То е оградено с камъни и има нейна снимка още при първото организирано от родителите ѝ бдение.

Днес пред всички събрали се Стойне Стойнев призова всеки, който не е съгласен със системата, с беззаконието, който е жертва на неправда да постави на видно място в дома си, на работното място, на врати или прозорци по един черен чувал. Така Стойнев обяви бунт на черните чували и отправи още един призив – за тридневен блокаж на страната, на работното място на всеки, на гари, автогари, летища.

„Вижте я празната детска количка днес пред сградата на съдебната палата. Символът е това — това е България: празна бебешка количка. България без деца, защото ни ги убиват. В България няма деца. Имахме три, сега имаме две. Ето я България, вижте я! Празна бебешка количка, а във всички институции там работят хора.

Пред входа на съда Стойнев постави детска количка, както и варено жито.

Символът на празната детска количка, заяви бащата е, че България е именно държава на погубените деца, които никога няма да имат свои рожби.

Стойнев бе придружен от съпругата си Наталия, която пред снимката на дъщеря си, палейки свещ, обеща, че „истината ще излезе“.

Днес Стойнев е бил във Второ Районно управление, където е бил разпитан след подадени жалби от семейството на Димитър Смилков и от това на Методи Симеонов за оказвани заплахи.

Стоине Стойнев, отправи серия от тежки обвинения към служители на МВР и разследващите органи, като заяви, че е установил подправяне на документ, свързан с полицейска преписка срещу него, за което сподели пред ИНФОМРЕЖА още днес.

По думите на Стойнев, през септември е бил извикан да даде обяснения по сигнал срещу него, без да му бъдат предоставени за преглед материалите по преписката. Той твърди, че тогава е подписал предупредителен протокол, без да бъде подробно запознат със съдържанието му.

Според него при последващо запознаване с документите по случая е открил, че посоченият член от закона в подписания от него протокол е бил коригиран впоследствие. Стойнев заяви, че текстът е бил заличен с коректор и заменен с друг член, който според него има различно правно значение.

Той твърди още, че е получил обяснение от полицейски служител, че е станала техническа грешка, която впоследствие е била поправена. По думите му обаче подобна промяна след подписване на документа представлява сериозно нарушение на процедурата.

Във връзка със случая бащата на Ивана съобщи, че е подал жалби до Районната прокуратура, директора на ОДМВР – Благоевград, дирекция „Вътрешна сигурност“ и главния прокурор. По негови думи сигналите са свързани конкретно с предполагаемата промяна в съдържанието на документа.

Стойнев разказа още, че след като е поискал обяснение за нанесената корекция, достъпът му до преписката е бил прекратен. Той твърди, че му е било предложено съществуващият протокол да бъде заменен с нов документ, което според него е недопустима практика.

По време на изявлението си бащата на Ивана отхвърли твърденията, че е отправял заплахи към други лица, свързани със случая.

Репортер на ИНФОМРЕЖА: Г-н Стойнев, опасявате ли се, че в даден момент единственият обвиняем, който може да излезе от целия казус, може да сте Вие? Стойнев: „Обвиняем за какво? Убих ли, излъгах ли, измамих ли? Обвинявам ги официално всичките в убийство, а всички полицаи — в прикриване. Ако твърдят обратното — ето я сградата, ето го съда. Съдете ме и докажете, че не съм прав! Докажете, че не сте убийци!“.

Той заяви, че контактите му с тях са били насочени единствено към търсене на отговори относно обстоятелствата около смъртта на дъщеря му.

Не бих го нарекъл война. Заплахи от наша страна няма. Това, което се случи днес в полицията и което го видях, го потвърждава това нещо — те манипулират. Аз успях да прегледам голяма част от тези неща, специално от този — ще го наричам Метко Амфетко — нещата, които е представил, няма нито една закана, нито една заплаха.Разбира се. И в същото време искат да го извъртят така, че съм се подписал на протокол по чл. 144.

Стойне Стойнев коментира и хода на разследването, като посочи, че е получил уведомление за прехвърляне на делото към Софийска градска прокуратура. По думите му това е станало след негови многократни настоявания разследването да бъде изведено извън Благоевград и да се води под надзора на централните институции.

Аз съм пускал многократно искания към главния прокурор на Република България да се отнеме изцяло разследването оттук, да се предаде на Националната следствена служба под надзора на Софийска градска прокуратура и всички, които са имали достъп на местно ниво до това разследване, да бъдат разследвани от Вътрешна сигурност и да си понесат последствията.

Той изрази недоволство и от комуникацията с разследващите органи, като заяви, че семейството не получава достатъчно информация за напредъка по делото. Според него всички сведения се събират трудно и след многократни официални запитвания.

В изявлението си Стойнев отправи критики към работата на полицията, прокуратурата и съда, като ги обвини в бездействие и прикриване на факти.

На въпрос на медията ни относно разпространената позиция на Районния съд в Благоевград за отправяни клевети и заплахи от страна на Стойнев към съдии, той зави:

Мога да я коментирам: високопарно лицемерие! Къде бяхте досега, господа съдии и служители на съда? Къде бяхте шест месеца? Къде е синът на Калинка Иванова? Защо е скрит? Защо не е разпитен на 24 май? Нека те да отговарят! Аз ги обвинявам официално в прикриване на убийството на дъщеря ми. Държавният апарат в България в лицето на полиция, съд и прокуратура не спазва законите на държавата, не спазва Конституцията, а работят по свои вътрешни правила, които са приели за закон.

Бащата на Ивана коментира и съдебно-медицинската експертиза по случая, като изрази несъгласие с начина, по който според него се води разследването. Той заяви, че очаква резултатите от всички експертизи да бъдат обявени публично и настоя за цялостно изясняване на обстоятелствата около смъртта на дъщеря му.