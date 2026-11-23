Фотографската книга „Епистоларен воайор“ на Веселин Боришев и едноименната изложба, която вече обиколи няколко български града, ще гостуват и в Благоевград през декември.

Проектът съчетава художествена фотография с автентични архивни писма и е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по проекта „Избрани писма от Веселин Боришев“.

Началото на тази необичайна история поставя подарена кутия със стари писма. „От четиресет години съм антиквар и още не разбирам перверзната склонност на хората да четат чужда кореспонденция“, са думите, с които Веселин Боришев получава архива. Вместо просто пожълтели листове хартия обаче, фотографът открива богат свят от човешки съдби, емоции и свидетелства за различни епохи.

Писмата са не само лични послания между хора, а и своеобразни документални отпечатъци на времето, в което са създадени. Те разкриват обществени нагласи, ценности, взаимоотношения и ежедневие, съхранени чрез думите на своите автори. В същото време самите документи носят самостоятелна художествена стойност като артефакти, белязани от времето и историята.

Именно тази многопластова стойност вдъхновява Боришев да създаде „Епистоларен воайор“ – книга, която преплита художествена фотография с откъси от архивна кореспонденция, писана между 30-те години и началото на 90-те години на миналия век. Благодарение на дизайнерската работа на Милена Вълнарова писмата присъстват едновременно като визуален елемент и като текстово съдържание, превръщайки се в неразделна част от цялостното художествено внушение.

Проектът показва и характерното за автора съчетание между документалното и художественото начало. Ако в поредицата „О, спомняте ли си“ архивните фотографии са основният документален компонент, а текстовете играят ролята на интерпретация, тук подходът е обърнат – документът е писмото, а фотографията се превръща в средство за художествен прочит и осмисляне.

Съществен принос за атмосферата на изданието има писателят и журналист Емил Тонев, който е автор на предговора и послеслова. Чрез характерния си стил, чувство за хумор и епистоларен подход той превръща въвеждащите и заключителните текстове в естествена част от цялостното преживяване на читателя.

Някои от включените писма притежават и сериозна историческа стойност. Сред тях е кореспонденцията на семейство, което е било принудително изселено и ограбено по време на комунистическия режим. Тези документи ще бъдат дарени на Историческия музей в Гоце Делчев като свидетелство за конкретни човешки съдби и исторически събития.

Маршрутът на изложбата също е свързан със сюжетите, съхранени в писмата. В Карнобат част от експозицията представя романтичната история на млад мъж и неговата годеница. Кореспонденцията между двамата съчетава практичните теми от всекидневието с дълбок емоционален заряд, което я доближава до традициите на класическото епистоларно изкуство. След представянето на изложбата историята достига до наследниците на авторите на писмата, а оригиналните документи скоро ще бъдат върнати в семейството.

Не е случайно и гостуването на изложбата в Шипка. Именно там са открити и съхранени известните стъклени фотографски плаки на Антип Обущаров. Според Боришев тази история показва как личните архиви, създадени без претенции за историческа значимост, с течение на времето могат да се превърнат в ценни свидетелства за живота на едно общество.

Особено място в проекта заема и Благоевград – родният град на автора. Личното пространство, семейната памет и родният край често присъстват в творчеството на Веселин Боришев, а тяхното присъствие ясно се усеща и в „Епистоларен воайор“.

Севлиево се включва в пътя на изложбата след силния интерес, предизвикан от представянето ѝ в Шипка. Впечатлени от проекта, местното читалище и фотографски клуб отправят покана към екипа, превръщайки града в допълнителна спирка от пътуването на експозицията.

Официалното откриване на изложбата „Епистоларен воайор“ в Благоевград ще се състои на 4 декември 2026 г. от 18:00 часа в Градската художествена галерия. След събитието посетителите ще имат възможност да участват в среща-разговор с Веселин Боришев, Емил Тонев и Мария Боришева, а модератор на дискусията ще бъде Валентин Дишев.