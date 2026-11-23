Над 100 души се включиха в кампанията за ранно откриване на рак в града

Снимка: Община Гоце Делчев

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Общо 104 души преминаха безплатни профилактични прегледи за ранно откриване на рак на устната кухина и кожата на лицето, организирани от Медицински център – 1 съвместно с община Гоце Делчев.

Прегледите бяха извършени от двама специалисти – проф. д-р Павел Станимиров, специалист по лицево-челюстна хирургия, и д-р Снежана Манджукова, специалист по дерматология и венерология. Всеки от лекарите е прегледал по 52-ма души.

При профилактичните прегледи са установени общо 15 случая на ракови заболявания. Резултатите от инициативата отново поставят акцент върху значението на профилактиката, ранната диагностика и редовните медицински прегледи.

Кампанията има за цел да повиши здравната култура и да насърчи хората да обръщат внимание на тревожни промени по кожата на лицето и в устната кухина, както и своевременно да търсят специализирана медицинска помощ.

Ранното откриване на онкологичните заболявания създава по-добри възможности за навременно лечение и е от съществено значение за опазването на здравето и живота.

От община Гоце Делчев заявяват готовност да организират и други подобни инициативи при наличие на интерес от страна на гражданите. Това може да стане съвместно с МБАЛ „Иван Скендеров“ и Медицински център – 1, с цел осигуряване на по-широк достъп до специализирани консултации и профилактични прегледи.

Общината ще продължи да подкрепя инициативи, насочени към превенцията на заболяванията и подобряването на качеството на живот на хората.