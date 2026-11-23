Радев: НАТО трябва да се върне към основната си мисия – гарантиране...

Снимка: ПИС

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Завръщането на НАТО към основната му мисия да гарантира сигурността на страните членки е от ключово значение за стабилността в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

Разговорът се проведе в Министерския съвет, като в него участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Сред основните теми бяха сигурността в Черно море и модернизацията на Българските въоръжени сили.

Румен Радев подчерта последователните усилия на България за укрепване и развитие на отбранителните способности на страната и приноса ѝ към сигурността в региона, въпреки финансовите ограничения.

„Това е ангажимент на правителството както към сигурността на българските граждани, така и към общата сигурност на нашите съюзници“, посочи министър-председателят.

Във фокуса на срещата беше и значението на свободното корабоплаване в Черно море. Обсъдена бе модернизацията на Българските въоръжени сили и същественият принос на САЩ в този процес.

Премиерът изтъкна необходимостта от засилване на индустриалното сътрудничество и обмена на опит между България и САЩ при модернизацията и придобиването на нова отбранителна техника за Българската армия.