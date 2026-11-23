Посещението на постоянния представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър в България идва в особено важен момент за регионалната сигурност, когато предизвикателствата по Източния фланг на Алианса се увеличават ежедневно. Това подчерта министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на срещата си с американския дипломат, който е на посещение у нас по покана на българското военно министерство.

По време на разговорите министър Стоянов акцентира върху усложнената обстановка в Черноморския регион и необходимостта от по-тясно сътрудничество между съюзниците. Според него динамичната среда за сигурност налага предприемането на допълнителни мерки за гарантиране на стабилността и защитата на източния фланг на НАТО.

В този контекст двамата обсъдиха възможностите за допълнителна подкрепа от страна на Алианса при справянето с нарастващите рискове и заплахи в региона.

Министърът на отбраната изрази благодарност към партньорите от НАТО и Съединените щати за бързата реакция след отправеното от България искане за съдействие. Той специално открои изпращането на патрулния самолет P-8 Poseidon, определяйки действията на съюзниците като важен знак за солидарност и подкрепа.

„Истински оценяваме помощта от НАТО и САЩ, които откликнаха много бързо на нашето искане“, заяви министър Стоянов. Той допълни, че страната ни поддържа необходимата готовност за реакция при различни сценарии в Черно море, включително срещу нарастващата заплаха от безпилотни системи.

По думите му България има нужда от ускорено придобиване на модерни способности за въздушно разузнаване, които да позволяват своевременно откриване и проследяване на морски дронове.

„Същевременно имаме необходимост от ускорено придобиване на способности за въздушно разузнаване, които са ключови за откриването и наблюдението на морски дронове. Полагаме усилия бързо да се сдобием с такива системи и да започнем да ги използваме“, подчерта министърът.

От своя страна посланик Матю Уитакър определи Черно море като един от най-ясните примери за нарастващите заплахи пред държавите от НАТО. Той изрази тревога, че последствията от войната в Украйна вече се усещат далеч извън зоната на бойните действия и оказват влияние върху сигурността в целия Черноморски регион.

Сред основните теми на срещата е била и модернизацията на Българската армия. Двамата са обсъдили напредъка по проектите за придобиване на изтребителите F-16 Block 70, бойните машини „Страйкър“ и противокорабните ракетни комплекси NSM.

Министър Стоянов подчерта, че за страната ни е от ключово значение доставките на новото военно оборудване да бъдат ускорени, за да може въоръжените сили възможно най-бързо да придобият необходимите оперативни способности.

Военният министър съобщи още, че през 2027 година България очаква да подпише две нови споразумения със Съединените щати, свързани с въоръжението на изтребителите F-16 Block 70 и доставката на резервни части за тяхната поддръжка.

По време на разговора американският дипломат приветства ангажимента на България да увеличи разходите за отбрана до 5 процента от брутния вътрешен продукт до 2035 година.

Във връзка с концепцията „НАТО 3.0“ Уитакър подчерта, че САЩ остават твърдо ангажирани с Алианса, но очакват европейските държави членки да поемат по-голям дял от отговорността за колективната сигурност. Според него целта е да бъде постигнат по-балансиран модел на споделяне на ангажиментите и да се засили отбранителният потенциал на НАТО.