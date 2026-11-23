85-годишна жена от кюстендилското село Шишковци е открита паднала в напоителна вада след издирвателна акция с участието на полиция, Гранична полиция, спасители и доброволци.
Сигналът за изчезването ѝ е подаден снощи в 19:25 ч. в Оперативната дежурна част на ОДМВР – Кюстендил от нейния син, който съобщил, че майка му е в неизвестност.
Незабавно са предприети издирвателни действия. В акцията се включили служители на Районното управление в Кюстендил, екип на Гранична полиция с дрон, спасители и доброволци.
Около час след началото на издирването жената е открита в напоителна вада в селото. Тя е била с травми по главата и признаци на измръзване.
На място ѝ е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ.