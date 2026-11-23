Два отделни случая, свързани с хулигански прояви и отправяне на закана за убийство, са разкрити от служители на полицията в Шуменско, като и по двата инцидента са образувани производства.

Около 10:30 часа на 21 ноември по пътя между селата Друмево и Вехтово 50-годишен мъж, който се придвижвал с електрическа триколка, подал няколко сигнала към преминаващ след него автомобил. Водачът, 21-годишен мъж, решил, че непознатият има нужда от съдействие и спрял, за да разговаря с него.

По време на разговора обаче 50-годишният мъж, който е с адресна регистрация в село Салманово, извършил непристойни действия. В същото време младият шофьор забелязал, че мъжът държи пистолет в областта на гърдите си, след което незабавно подал сигнал в полицейското управление в Шумен.

На място бил изпратен полицейски екип, който установил самоличността на мъжа и извършил проверка. Униформените открили и иззели въздушен пистолет, капсула със сгъстен въздух за въздушно оръжие, два спрея и нож с дължина около 30 сантиметра.

50-годишният е задържан за срок до 24 часа в ареста на Районното управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс, свързано с хулигански действия.

В друг инцидент, станал също на 21 ноември, в полицейския арест е попаднал 32-годишен мъж от село Стан, след като отправил закана за убийство към 29-годишен жител на Нови пазар.

Случаят се разиграл около 10:00 часа на кръстовището между улиците „Хаджи Димитър“ и „Генерал Владимир Заимов“ в Нови пазар. По първоначални данни водач на лек автомобил „Форд“ с пловдивска регистрация засякъл управлявания от 29-годишния мъж автомобил „Фолксваген“ с варненски регистрационни табели.

След възникналия конфликт между двамата шофьори 32-годишният водач на „Форд“-а отправил закана за убийство към другия участник в спора.

След подадения сигнал екип на Районното управление в Нови пазар незабавно е започнал работа по установяване на всички факти и обстоятелства около случая. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство за престъпление по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс.