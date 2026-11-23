Причините за пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Струма“ се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.

Инцидентът е станал около 21:35 часа на 22 ноември на 36-ия километър от магистралата в района на село Долна Диканя, в посока София. В катастрофата са участвали товарен автомобил с ремарке „Скания“ и лек автомобил „Фиат“.

При извършените първоначални действия на място служителите на Пътна полиция са установили, че леката кола се е ударила в ремаркето на камион, който е бил спрял в дясната активна лента на пътното платно.

Зад волана на лекия автомобил е бил 37-годишен мъж. Заедно с него са пътували двете му деца на 4 и 10 години. След инцидента тримата са транспортирани за преглед в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник.

Медиците не са констатирали травматични увреждания при водача и децата. Впоследствие те са напуснали лечебното заведение по собствено желание и са се насочили към болница в София за допълнителни прегледи.

На двамата водачи са извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите и при двете проби са били отрицателни.

На местопроизшествието е направен оглед от разследващите органи, а по случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства около настъпилия инцидент продължава.