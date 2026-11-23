Служители на ОДМВР-Перник разследват причините за пътнотранспортно произшествие, станало в областния град, при което лек автомобил се е преобърнал по таван, а водачката е била установена да шофира след употреба на алкохол.

Инцидентът е възникнал на 20 ноември малко преди 19:00 часа на улица „Отец Паисий“ в Перник. След подаден сигнал на място пристигнали полицейски екипи, които установили лек автомобил „Фолксваген“, обърнат по таван на пътното платно.

При извършената проверка е изяснено, че колата е била управлявана от 36-годишна жена от Перник. По първоначални данни тя е загубила контрол над автомобила, отклонила се е вдясно по посока на движението и се е блъснала в правомерно паркиран лек автомобил „Хонда“.

След удара фолксвагенът е навлязъл в лентата за насрещно движение, след което се е преобърнал по таван.

Водачката е транспортирана за медицински преглед в МБАЛ-Перник. Лекарите не са установили сериозни здравословни проблеми вследствие на катастрофата.

При последвалата проверка с техническо средство за употреба на алкохол пробата е отчела 1,80 промила алкохол в издишания въздух. Жената е дала кръвна проба за химически анализ.

36-годишната перничанка е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР. Автомобилът ѝ е иззет, а по случая е образувано бързо производство.