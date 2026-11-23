Силна обществена реакция предизвика публикация на Сдружение „Ангели на пътя“, в която се твърди, че от гроба на Филип в гробищен парк „Малашевци“ са били премахнати ваза и параклисче за палене на свещи.

Организацията изрази остро възмущение от случилото се, подчертавайки, че става въпрос за посегателство върху място, където близките на загиналото дете отдават почит, оставяйки цветя и палейки свещи в негова памет.

„Да, правилно прочетохте! Някой е посегнал дори на гроба на едно дете!“, се посочва в позицията, публикувана в социалните мрежи.

От сдружението заявяват, че не разполагат с информация кой е извършителят и какви са мотивите за действията му, но определят случилото се като „проява на безочие и пълно неуважение към чуждата болка“.

В публикацията се припомня, че Филип е дете, чиято загуба продължава да бъде тежка рана за неговото семейство и близки. Според авторите на позицията паметта за него заслужава уважение, а мястото за поклонение не бива да бъде обект на подобни действия.

„И дори на това място, където би трябвало да има тишина, почит и човечност, някой си позволява да посегне!“, пишат още от Сдружение „Ангели на пътя“.

От организацията отправят и публичен призив към ръководството на гробищен парк „Малашевци“ да даде разяснение по случая и да посочи дали ще бъдат предприети действия за установяване на отговорните лица.

Според позицията подобно посегателство преминава границите на приемливото обществено поведение и представлява не само материална щета, но и дълбоко морално посегателство върху паметта на едно дете и болката на неговите близки.

Вчера Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, изрази сериозни съмнения, че разрушаването на гроба на дъщеря му е причинено от силен вятър. В публикация във Facebook той постави въпроси за обстоятелствата около случилото се и заяви, че не вярва то да е случайност.