Девет души са били задържани при мащабна полицейска операция в София, насочена срещу предполагаема схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения.

По информация на БНР акцията се провежда в една от столичните болници, като разследването е свързано със съмнения за неправомерно издаване на експертни решения, удостоверяващи инвалидност и намалена работоспособност.

Сред арестуваните има лекари и посредници, за които се предполага, че са участвали в схемата. Към момента се извършват процесуално-следствени действия, а разследващите събират доказателства за дейността на групата.

Според информацията операцията продължава, като се очакват нови действия по случая. Разследващите работят и по установяването на лица, които са се възползвали от предполагаемо неистинските ТЕЛК решения.

Очаква се сред следващите задържани да бъдат и ползватели на фалшивите документи, ако бъдат събрани достатъчно доказателства за тяхната съпричастност към схемата.

Към момента от компетентните институции не са оповестени официални данни за самоличността на задържаните, нито за размера на причинените щети. Работата по случая продължава.