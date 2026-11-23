45-годишен криминално проявен мъж от Бургас е задържан и привлечен като обвиняем по случай, свързан с убийството на две кучета в района на язовир между селата Миролюбово и Изворище.

Сигналът за инцидента е постъпил около 11:20 часа на 19 ноември във Второ Районно управление в Бургас. В него е съобщено, че в района на водоема са били простреляни и убити две кучета.

След предприети незабавни полицейски действия служителите на реда са локализирали телата на животните в труднодостъпно дере в местността „Жълъда“. При огледа е установено, че става въпрос за две кучета от породата „Кане Корсо“, които са били простреляни с огнестрелно оръжие.

Разследването е насочило криминалистите към 45-годишен бургазлия, който обитавал постройка в близост до езерото. В хода на извършените процесуално-следствени действия в имота са открити и иззети две нерегистрирани пушки 12-ти калибър, както и боеприпаси за тях.

По случая мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. С прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава, като се изясняват всички факти и обстоятелства около извършеното престъпление.