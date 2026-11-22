Снимка: БНТ

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Тежка катастрофа със загинал човек затвори пътя Слънчев бряг – Бургас в района на Ахелой. Инцидентът е станал снощи, а движението в посока Бургас остава ограничено и тази сутрин.

На място екип на БНТ е забелязал ударен автомобил, останал в дясната лента за движение, както и разпилени по пътното платно автомобилни части.

Полицейски патрул отклонява автомобилите още от кръговото кръстовище за Ахелой.

Към момента няма официална информация от компетентните институции за обстоятелствата около катастрофата. Не е ясно и как точно се е стигнало до тежкия инцидент.