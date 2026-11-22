С опасност за живота е 62-годишният пешеходец, блъснат в Разград. Издириха шофьора...

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С опасност за живота е 62-годишният пешеходец след тежката катастрофа в Разград, съобщиха от полицията. Пешеходецът е бил блъснат от автомобил на 20 ноември на бул. „Княз Борис“, а водачът напуснал местопроизшествието.

Сигналът за инцидента е подаден около 10:00 часа. По първоначални данни лек автомобил „Хюндай Кона“, управляван от 60-годишен мъж от Русе, ударил разградчанина.

Пострадалият е транспортиран в МБАЛ – Разград с тежки травми – фрактура на тазобедрената става, разкъсана слезка и счупени носни кости. Наложила се е спешна операция, а състоянието му остава животозастрашаващо.

Водачът е издирен от служители на „Пътна полиция“. Направените му тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 3, пр. 7 и 10 във връзка с чл. 343, ал. 1, б. „Б“ от Наказателния кодекс.