Петко Петков е избран за член на ВСС от квотата на следователите

Снимка: БГНЕС

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Следователят от Националната следствена служба Петко Петков е избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Той получи 323 гласа на проведения на 21 ноември 2026 г. избор.

Председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на следователите Нелчо Неделчев, следовател в Националната следствена служба, обяви, че изборът е редовен съгласно чл. 29к, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

В гласуването са участвали 378 следователи от общо 453, включени в списъка на действащите следователи. От подадените бюлетини 363 са действителни, а 15 – недействителни.

За другия кандидат – Бойко Атанасов, следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, са подадени 40 гласа.

На интернет страницата на Висшия съдебен съвет са публикувани решението на Избирателната комисия и протоколите на избирателните секции от проведения избор.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от Закона за съдебната власт решението, с което се обявява резултатът, може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата се подава чрез Прокурорската колегия пред състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Съставът се произнася в 7-дневен срок от подаването на жалбата, като решението му е окончателно.