Снимка: Агенция „Митници“

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Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха 415 200 къса контрабандни цигари, укрити в хладилни витрини, превозвани с товарен автомобил от Турция.

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 19 ноември 2026 г. на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, декларирал, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Франция.

След анализ на риска и задействане на рисков профил превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка. При сканирането със специализирана рентгенова апаратура били маркирани две зони с подозрителна плътност.

При последвалата физическа проверка митническите инспектори открили в тях две декларирани и опаковани хладилни витрини. След отварянето им станало ясно, че кухините им са запълнени с контрабандни цигари.

Задържани са общо 415 200 къса, или 20 760 кутии, цигари от различни търговски марки. Всички са били с турски акцизен бандерол. По данни на Агенция „Митници“ стойността на тютюневите изделия надхвърля 82 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Това е пореден случай на задържане на голямо количество контрабандни цигари на МП Лесово. Само в рамките на три дни – от 17 до 19 ноември 2026 г., митническите служители са иззели общо 1,05 милиона къса, или 52 500 кутии, контрабандни цигари в два товарни автомобила със стоки за държави от Европейския съюз.

При предходния случай са открити 634 800 къса, или 31 740 кутии, цигари, укрити по аналогичен начин в термовитрини за храна. Те били превозвани с товарен автомобил от Турция за Германия.