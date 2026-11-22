Снимка: БТА

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Тридневен траур е обявен в Ловеч от днес в памет на Ловчанския митрополит Гавриил, който почина. Заповедта е издадена от кмета на общината Страцимир Петков, съобщиха от местната администрация.

В съобщението си от Общината припомнят, че в продължение на четвърт век – от избирането му за Ловчански митрополит през 2001 г., владиката е посветил силите и грижите си на духовния живот в епархията.

„Дядо Гавриил отдаде своите сили, мъдрост и сърце за духовното възраждане на Ловчанска епархия. Под неговото архипастирско ръководство бяха възстановени редица света обители, издигнати бяха нови храмове, сред които и величественият катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в сърцето на Ловеч, а вярата, просветата и добротворството намериха своята здрава опора в обществото ни“, посочват от администрацията.

Особено значим остава и приносът му към просветата и възпитанието на младите хора. По инициатива на митрополита в Ловеч е създадено първото в страната частно православно основно училище „Св. Седмочисленици“.

„За жителите на община Ловеч митрополит Гавриил ще остане пример за смирение, родолюбие и безрезервна обич към хората. Неговото благословение, мъдри съвети и бащинска грижа съпътстваха всяко добро начинание в нашия град и оставиха трайна, светла диря в историята на Ловеч“, се казва още в съобщението.

След края на неделната служба в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ е била отслужена панихида в памет на митрополита. На сградата на Ловчанската митрополия, където той е живял през последните 25 години, е спуснато черно знаме в знак на траур.

С тридневното траурно решение Ловеч отдава почит на духовния водач, оставил трайна следа в живота на града и Ловчанската епархия. /БНТ/