Снимка: АПИ

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Сериозно застудяване се очаква от понеделник, 23 ноември, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Прогнозата е за валежи от дъжд, отрицателни температури в сутрешните часове и условия за образуване на заледявания.

От АПИ призовават шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия и да предприемат пътувания само с подходящи гуми. Водачите трябва да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция, за да не се стига до блокиране на движението и затрудняване на работата на снегопочистващата техника.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември. Областните пътни управления и ангажираните с поддръжката дружества следят метеорологичните прогнози и са ангажирани със своевременната обработка на пътните настилки.

Особено внимание ще бъде отделяно на проходите и високопланинските райони, където условията могат да се усложнят при понижаване на температурите.