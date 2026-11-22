Снимка: Пресслужба омбудсман

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Омбудсманът Велислава Делчева поведе мотошествие срещу домашното насилие, в което се включиха мотористи от София, Враца, Видин, Лом, Монтана и други градове на страната. Участниците се събраха пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ в столицата, за да изразят подкрепата си към пострадалите от насилие.

Инициативата под надслов „Домът е обич, не страх!“ е организирана от институцията на омбудсмана по повод 25 ноември – Международния ден за премахване на насилието срещу жени.

В мотошествието се включиха представители на мотоклубове, Зонта клуб „Света София“, Фондация П.У.Л.С. и организации, които работят в подкрепа на пострадали от насилие и хора в уязвимо положение.

Велислава Делчева благодари на мотористите, част от които са пропътували стотици километри, за да станат част от инициативата.

„Тяхното присъствие показа, че силният мъж не бие, той обича!“, подчерта омбудсманът.

Тя обърна внимание, че домашното насилие засяга не само жени и деца, но и мъже и възрастни хора. Много от пострадалите продължават да мълчат за преживяното заради страх, срам или незнание към кого да се обърнат за помощ.

Според Делчева е важно жертвите да знаят, че не са сами и че съществуват институции и организации, към които могат да потърсят подкрепа.

Омбудсманът изрази благодарност към всички мотоклубове, Зонта клуб „Света София“, Фондация П.У.Л.С., организациите, работещи с хора в уязвимо положение, и гражданите, подкрепили инициативата.

„Домът е обич, не страх!“ – това беше общото послание на участниците в мотошествието.