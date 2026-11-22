„Домът е обич, не страх!“: Омбудсманът и мотористи организират мотошествие срещу домашното...

Снимка: Пресслужба омбудсман

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Омбудсманът Велислава Делчева и мотористи от цялата страна организират днес, 22 ноември, мотошествие под надслов „Домът е обич, не страх!“. Инициативата ще се проведе в центъра на София и е посветена на Международния ден за борба с домашното насилие.

Основното послание на кампанията е, че домашното насилие може да засегне всеки – жени, деца, мъже, възрастни хора и хора с увреждания, независимо от социалното им положение. Домът трябва да бъде място на сигурност, обич и подкрепа, а не на страх, унижение и насилие.

В знак на съпричастност към пострадалите мотористите ще облекат сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!“. Така те ще покажат, че истинската сила се проявява в уважението и защитата на другите, а не в насилието.

Мотошествието ще започне в 11:00 ч. от сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ № 22 и ще продължи до градинката пред бившата сграда на Народното събрание, в близост до метростанция „Софийски университет“.

В инициативата ще се включат представители на институцията на омбудсмана, мотоклубове, Зонта клуб „Св. София“ и организации, работещи за превенция на насилието и подкрепа на хора в уязвимо положение.

В 11:30 ч. в градинката ще бъдат раздавани цветя като символ на съпричастност, уважение и солидарност.

За участниците в шествието е предвидено паркиране в дъгата между ул. „15 ноември“ и ул. „Оборище“.