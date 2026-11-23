Проведено е заседание на Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие, на което са били обсъдени конкретни мерки за закрила и подкрепа на момиче, пострадало от блудствени действия.

В срещата са участвали представители на дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София-град, Държавната агенция за закрила на детето, местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и Институтът за социални дейности и практики.

В рамките на заседанието е взето решение пострадалото момиче и неговите родители да бъдат насочени към работа с психолог, както и към ползване на подходящи социални услуги с цел преодоляване на последствията от преживяното и осигуряване на необходимата подкрепа.

По отношение на останалите деца, участвали в насилствените действия, е изискана допълнителна информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика вече извършва цялостно социално проучване по случая. Детето и неговите родители са получили информация за възможните мерки за подкрепа и са били консултирани относно правата си и наличните форми на помощ.

В хода на социалното проучване ще бъде събрана информация от различни източници, включително от училището, личния лекар и близкия семеен кръг на детето. Целта е да бъдат определени най-подходящите действия за закрила, психологическа подкрепа и дългосрочна грижа както за момичето, така и за неговото семейство.

Отговорните институции подчертават, че всички предприети действия се осъществяват в тясна координация с разследващите органи, които продължават работата по случая.