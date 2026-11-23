Криминалисти от Районното управление в Сандански са задържали 27-годишен местен жител след полицейска проверка, при която е открито наркотично вещество.

Проверката е извършена на 20 ноември 2026 година в жилище в град Сандански, обитавано от младия мъж. В една от стаите полицейските служители са намерили хартиен плик, съдържащ около 3,09 грама суха тревиста маса.

При извършения на място полеви наркотест веществото е реагирало положително на канабис.

След установяването на наркотичното вещество 27-годишният мъж е бил задържан със заповед за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по документирането и изясняването на всички обстоятелства продължава.