Полицейски служители от Първо районно управление в Благоевград работят по разследване на кражба на пари, метална каса и законно притежавано огнестрелно оръжие.

По първоначални данни престъплението е извършено в периода между 09:45 часа и около 22:15 часа на 20 ноември 2026 година. Неизвестен извършител е отнел сумата от около 150 евро, както и метална каса, в която са се съхранявали законно притежаван пистолет и боеприпаси за него.

По случая е образувано досъдебно производство, като служителите на реда извършват действия за установяване на извършителя и местонахождението на отнетите вещи.

В отделен случай, регистриран в следобедните часове на 22 ноември, 46-годишен жител на Разлог е подал сигнал в Първо районно управление в Благоевград, че е станал жертва на измама.

Мъжът съобщил, че около 14:30 часа в района на благоевградската автогара е бил въведен в заблуждение от непозната за него жена. След проведен разговор той взел около 40 сребърни монети, като впоследствие установил, че е претърпял имотна вреда на приблизителна стойност около 260 евро.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград. Разследващите работят по изясняване на всички обстоятелства около инцидента и установяването на самоличността на жената.