Двама водачи са били задържани от полицейски служители в Петрич след установени високи концентрации на алкохол при проверки, извършени в рамките на няколко дни. По двата случая са образувани бързи производства.

Първият случай е от 21 ноември около 17:35 часа на улица „Георги Урумов“ в Петрич. При извършена проверка е установено, че 38-годишен местен жител управлява лек автомобил „Фолксваген Голф“ с концентрация на алкохол от 2,97 промила в издишания въздух.

Само два дни по-късно, на 23 ноември около 01:05 часа, на улица „Стадионска“ в града е спрян за проверка лек автомобил „Пежо“. Униформените констатирали, че 54-годишният водач от Петрич шофира след употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 1,92 промила в издишания въздух.

И двамата мъже са задържани със заповеди за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства, а работата по документирането им продължава.

Случаите са поредно напомняне за сериозния риск, който употребата на алкохол създава за всички участници в движението и за засиления контрол на органите на реда по пътищата в региона.