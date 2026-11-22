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Предимно слънчево ще бъде времето днес, но от запад облачността постепенно ще се увеличава. По-късно вечерта в западната част на страната се очакват превалявания от дъжд.

Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, който на места северно от планините ще бъде умерен. Максималните температури ще са между 13° и 18°, а в София – около 14°.

В планините

Над планинските райони преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобед облачността от запад ще се увеличава и вплътнява. Вечерта в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, а над 2000 метра надморска височина – от сняг.

Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието

По Черноморието ще преобладава слънчево време, като следобед облачността ще се увеличава. Преди обяд вятърът ще бъде от запад-северозапад, до умерен, а следобед ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усили.

Максималните температури ще са между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 13°–15°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

Топъл понеделник, рязко застудяване във вторник

В понеделник сутринта ще духа умерен и силен южен вятър. Облачността ще бъде предимно значителна и на много места ще превали дъжд. Минималните температури ще са между 5° и 10°, а максималните – между 14° и 19°.

Следобед с ориентиране на вятъра от северозапад ще започне нахлуване на студен въздух и температурите бързо и значително ще се понижат.

През нощта срещу вторник облачността бързо ще се разкъса и намалее. Във вторник ще бъде предимно слънчево, но ветровито и сравнително студено. Минималните температури ще бъдат около нулата, а максималните в цялата страна ще останат под 10°.