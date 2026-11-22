Снимка: АПИ

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Движението по Софийския околовръстен път, в участъка от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“, вече е възстановено и се осъществява нормално. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временната организация на движението беше въведена заради установени повреди по дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“.

Необходимите ремонтни дейности бяха извършени днес в часовия интервал от 7:00 до 11:00 часа. Работата се осъществяваше поетапно в двете платна, като през това време трафикът преминаваше двупосочно в платното, в което не се извършваха ремонтни дейности.

След приключването на ремонта ограничението е премахнато и движението в района е възстановено.