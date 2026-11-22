Снимка: ПИС

Реклама

Саудитска Арабия е партньор на България в усилията за привличане на стратегически инвестиции и модернизация на икономиката. Това заяви министър-председателят Румен Радев след срещата си в Рияд с престолонаследника и премиер на Кралство Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

По думите на Радев в Саудитска Арабия високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство. Според него това създава доверие и увереност сред инвеститорите за реализиране на съвместни проекти.

Премиерът посочи, че възможностите на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия са значителни, а амбицията на българското правителство е страната да се модернизира чрез привличане на стратегически капитали.

По време на разговорите са обсъдени възможности за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката, изграждането на индустриални паркове, производствата с висока добавена стойност, туризма, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията.

През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да започне планирането и подготовката на конкретни проекти, съобщи Радев.

Той отбеляза впечатляващите темпове и мащаби на модернизацията в Саудитска Арабия и посочи, че наскоро публикувана класация на ООН определя страната като световен лидер в дигиталната трансформация и електронното управление.

Българският министър-председател определи Саудитска Арабия като ключов партньор на България и Европейския съюз в Близкия изток, с важна роля за гарантирането на сигурността и стабилността в региона.

Радев и принц Мохамед бин Салман споделят виждането, че свързаността е ключов фактор както за сигурността, така и за икономическото развитие. В тази връзка българският премиер е отправил покана към престолонаследника да участва в Срещата на върха за свързаността, която България ще бъде домакин заедно с Европейската комисия на 8 април догодина.

Сред обсъдените теми е и възможността за доставка на енергийни ресурси чрез бъдещ железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Радев е посочил и потенциала за реализиране на други проекти в областта на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност.

„Благодаря на Негово Кралско Височество принц Мохамед бин Салман за поканата за официалното посещение в Саудитска Арабия и изключително топлото гостоприемство“, заяви премиерът.

По думите му срещата в Рияд потвърждава общата воля, заявена и по време на разговора им миналата година на Форума за инвестиции в бъдещето, двустранният диалог на най-високо равнище да доведе до по-прагматично сътрудничество между двете държави.

По-рано през деня в Рияд се проведоха и двустранни срещи между български министри и техни колеги от Саудитска Арабия.