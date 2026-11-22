Железопътна връзка през България може да свърже Близкия изток с Европа

Снимка: МТС

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Георги Пеев и саудитският му колега разговаряха и за изграждането на железопътен коридор от Близкия изток през България към Европа

Възстановяването на директната въздушна линия между София и Рияд и възможностите за изграждане на железопътен транспортен коридор от Близкия изток към Европа бяха сред основните теми на среща между транспортните министри на България и Саудитска Арабия.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разговаря със своя саудитски колега Салех ал Джасер в рамките на посещението на българската правителствена делегация в Рияд, водена от министър-председателя Румен Радев.

Двамата обсъдиха възможността за възстановяване на директните полети между София и Рияд. Според българския министър подобна връзка би подпомогнала бизнеса, туризма и обмена между хората.

В разговорите беше засегнато и технологичното сътрудничество в управлението на въздушното движение.

„Обсъдихме възможността за изграждане на железопътен транспортен коридор от Саудитска Арабия през Турция и България към Европа. Той ще бъде алтернатива на морски транспорт от Близкия изток“, заяви Георги Пеев.

На срещата е обсъдено и потенциално партньорство в развитието на стратегическата транспортна инфраструктура на България.

Министърът на транспорта и логистичните услуги на Саудитска Арабия Салех ал Джасер ще посети България, за да бъдат разгледани конкретни инициативи и проекти.