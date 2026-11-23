Впечатляваща метална пластика на легендарната алпийска котка „Екенщайн“ създаде майсторът Радослав Сарафов от Банско. Художествената творба е изработена по оригинален чертеж от 1908 година и представлява своеобразен поклон към първопроходците в българския алпинизъм.

Проектът е посветен на първите български алпинисти и планинари, които с дръзновение и упоритост са поели по нови и труднодостъпни маршрути към високите върхове на родните планини.

Поводът за това признание е едно от най-значимите ранни постижения в историята на българския алпинизъм. На 7 март 1934 година Любен Телчаров и Никола Миронски осъществяват първото зимно преминаване на ръба между Бански суходол и Кутело, което остава сред знаковите моменти в развитието на този спорт у нас.

На 21 ноември, по време на провеждането на „Банско филм фест“, металната пластика беше официално дарена на Община Банско от група приятели на Пирин. Жестът бе направен като израз на уважение към хората, поставили основите на българското планинарство и алпинизъм.

Върху произведението е поставен и специален надпис, който съхранява посланието към бъдещите поколения:

„В памет на първите български алпинисти и планинари, дръзнали да тръгнат към върховете по нови и трудни пътища. С признателност от потомците.“

Така творбата не само пресъздава един от емблематичните символи на ранния алпинизъм, но и се превръща в знак на признателност към смелите българи, оставили трайна следа в историята на покоряването на планинските върхове.