Синоптиците предупреждават за потенциално опасно и опасно време днес, като за цялата страна са обявени предупреждения от първа и втора степен заради очаквания силен вятър.

Оранжев код за опасно време е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София-град, София област, Перник и части от Смолян. За останалите райони е издаден жълт код за потенциално опасно време.

По прогноза скоростта на вятъра в засегнатите райони ще достига между 70 и 100 километра в час, а отделни пориви могат да достигнат до 115 километра в час. Очаква се силният вятър да създаде предпоставки за падане на клони и дървета, да причини повреди по по-леки конструкции и да доведе до временни затруднения в движението по пътищата.

Във връзка с влошената метеорологична обстановка от 112 отправят серия от препоръки към гражданите. Хората са призовани да обезопасят балконите и первазите на жилищата си, като приберат саксии, градински мебели и други неукрепени предмети, които могат да бъдат отнесени от силните пориви.

Препоръчва се също вратите и прозорците на домовете да бъдат плътно затворени. При необходимост и при екстремни условия гражданите следва да преустановят подаването на електричество, газ и вода до отстраняване на риска.

От ДНС 112 напомнят още хората да бъдат особено внимателни около сгради, покриви, строителни скелета, рекламни съоръжения и електропроводи, откъдето е възможно падане на предмети вследствие на бурния вятър.

Специално внимание се обръща и на престоя на открито. Гражданите се съветват да не търсят укритие под дървета и да избягват паркове, водоеми и открити пространства при преминаването на бурята.

Предупреждение има и към шофьорите. От службите препоръчват намаляване на скоростта, спазване на по-голяма дистанция и повишено внимание при преминаване по мостове, в близост до тунели и покрай тежкотоварни автомобили. При рязко влошаване на условията водачите трябва да спрат на безопасно място и да изчакат преминаването на опасните пориви.