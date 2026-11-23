Динамично време очаква България днес, като през по-голямата част от деня страната ще бъде под влиянието на активен атмосферен фронт. Още от сутрешните часове ще духа умерен до силен югозападен вятър, който в следобедните часове ще смени посоката си от северозапад и чувствително ще усили скоростта си.

Небето над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно, а валежи от дъжд се очакват на много места. В югоизточните райони преди обяд ще има и временни разкъсвания на облачността със слънчеви периоди, преди времето там също да се влоши.

Макар сутринта температурите да бъдат сравнително високи и на места да достигнат между 15 и 20 градуса, с напредването на деня ще започне бързо застудяване от северозапад. Следобед термометрите ще отчетат осезаем спад, а по високите западни полета на отделни места дъждът за кратко ще преминава в мокър сняг. В Югоизточна България валежите ще бъдат по-интензивни, като ще са съпроводени от гръмотевични бури и ще съществуват условия за локални градушки.

В планинските райони облачността също ще остане значителна. Там ще духа бурен, а по високите части и ураганен югозападен вятър, който по-късно през деня ще се ориентира от северозапад. Валежите първоначално ще бъдат предимно от дъжд, но над 1800 метра ще падне сняг. С нахлуването на по-студен въздух следобед снежната граница постепенно ще се понижава. Максималната температура на около 1200 метра надморска височина ще бъде приблизително 7 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.

По Черноморието денят ще започне с повече слънчеви часове, но впоследствие облачността ще се увеличи и ще стане преобладаваща. Очакват се валежи от дъжд, които на места следобед ще бъдат придружени от гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен до силен от югозапад, а по-късно ще се ориентира от северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще се задържат между 17 и 20 градуса. Морската вода остава сравнително топла за сезона с температури от 12 до 15 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 3 и 4 бала.

Източник: Национален институт по метеорология и хидрология