Снимка: Гери Войнова

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Информационна среща, посветена на актуалните проблеми, предизвикателства и възможности за развитие на земеделието, животновъдството и пчеларството, се проведе в Гоце Делчев. Инициативата е на общинската организация на „Прогресивна България“ в града.

В събитието участваха народните представители Стоян Тричков и Тодор Джиков, заместник-председател на парламентарната Комисия по земеделието и горите, председателят на местната структура на партията Виктор Донков и организационният секретар Стефан Шербетов.

Земеделски производители, животновъди и пчелари от региона имаха възможност да поставят конкретни въпроси, да споделят трудностите в ежедневната си работа и да обсъдят предизвикателствата пред сектора.

По време на срещата Иван Киричков от общинската организация на „Прогресивна България“ представи информация за актуалните възможности за подпомагане, предстоящите плащания и новите мерки в селскостопанския сектор.

В рамките на дискусията бяха обсъдени и идеи за законодателни промени, които да облекчат работата на производителите и да подобрят възможностите им за реализация на продукцията.

Бяха припомнени и внесените от „Прогресивна България“ промени в Закона за защита на конкуренцията, приети в началото на настоящото Народно събрание. С тях, според представената информация, е разширена защитата на българските производители срещу нелоялни търговски практики, включително едностранно налагане на необосновани условия, такси и отстъпки от страна на търговските вериги.

Тодор Джиков съобщи, че до края на годината предстои да бъде внесен законопроект за кооперирането на земеделските производители. Той подчерта необходимостта стопаните да се обединяват, за да имат по-силни позиции на пазара и по-добри възможности за реализация на продукцията си.

Отделено беше внимание и на контрола срещу декларирането на неверни данни за отглеждани животни и използвани пасища с цел неправомерно получаване на субсидии. Според участниците малките земеделски производители имат значителен потенциал, но се нуждаят от подкрепа, справедливи пазарни условия и мерки за повишаване на конкурентоспособността им спрямо вносната продукция.

Организаторите заявиха, че ще продължат да провеждат срещи с представители на различни сектори, за да представят предприетите мерки, да чуват проблемите и предложенията на хората и да търсят решения.

„Ние няма да чакаме нито избори, нито протести, за да разговаряме с хората. Ще организираме редовни срещи по различни теми и сектори, за да разясняваме предприетите мерки, да чуваме проблемите, да се вслушваме в предложенията и заедно да търсим решения“, посочват от местната организация.

Оттам допълват, че целта е разговорите да водят до конкретни действия и стопаните да знаят към кого могат да се обърнат за съдействие.